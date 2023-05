Flere ansatte i jysk energikoncern bortvist efter mistanke om snyd

Flere medarbejdere i energikoncernen Ewii A/S med hovedkontor i Kolding er blevet bortvist eller afskediget.

De er mistænkt for at have begået systematisk snyd over for selskabet, skriver Avisen Danmark.

- Der er tale om alvorlige tillidsbrud, som vi har undersøgt gennem de seneste uger, siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn til mediet.

Han kan ikke uddybe, hvad tillidsbruddene går på, da der er tale om personalesager.

Der er ifølge direktøren tale om en "større gruppe" medarbejdere. Der er ifølge Lars Bonderup Bjørn ikke tale om ledende medarbejdere.

Ifølge Lars Bonderup Bjørn kender man endnu ikke det præcise antal, der man "stadig er i forhandling med flere".

Selskabet mener, at de pågældende medarbejdere har begået systematisk snyd over flere måneder.

Der er tale om en form for berigelse, men det er ifølge direktøren "ikke en berigelse, som man vil kunne se i Ewiis årsrapport og heller ikke med store beløb".

Det har ifølge Lars Bonderup Bjørn ikke været på tale at involvere politiet i sagen, da der er tale om en "intern personalesag".

Ewii-koncernen har flere end 600 medarbejdere og er leverandør af el, vand, varme og fiber i Trekantområdet.

Derudover sælger koncernen el og bredbånd over hele landet og driver elforsyningen på Bornholm.

Tidligere på året blev otte personer fra et energihandelsselskab varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for markedsmanipulation.

Ifølge politiet har de otte personer manipuleret med energipriser mellem marts 2021 og marts 2023. De nægter sig skyldige.

Torsdag kunne DR afsløre, at fire danske energiselskaber undersøges af svenske og danske myndigheder for mulig markedsmanipulation eller insiderhandel.

/ritzau/