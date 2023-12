Uheld med flere biler spærrede motorvej - vejene er glatte

Et uheld lørdag morgen har betydet, at E47 fra Avedøre mod Lyngby var spærret efter afkørsel 17 Jægersborgvej.

Det skrev Vejdirektoratet på det sociale medie X kort før klokken 06.30 lørdag morgen. Lidt over en time senere er meldingen, at der igen er åbent for trafik.

Men på grund af en havareret lastbil er kun et spor farbart, lyder det.

Til Ekstra Bladet siger vagtchef hos Nordsjællands Politi Thomas Ratzleff, at flere biler var involveret i uheldet, der skete på grund af glat føre.

- Der er to tilskadekomne, som er blevet kørt på hospitalet. Så vidt vi ved, er de ikke i livsfare, lød det omkring klokken 07.15.

Glatte veje har generelt givet Nordsjællands Politi mere arbejde lørdag morgen, lyder det på X.

- Vi har i løbet af morgenen været tilkaldt til flere færdselsuheld som følge af glat føre.

- Føret i store dele af politikredsen er isglat, og vi opfordrer til at køre forsigtigt, skriver vagtchefen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) opfordrer også på X til at passe på, når man lørdag færdes i bil eller til fods.

- Der er faldet snebyger i nattens løb, så veje og fortove kan være glatte! Kør og gå efter forholdene, lyder det.

/ritzau/