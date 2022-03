Flere bliver fanget i forsøg på forsikringssvindel

Forsikringsselskaberne er blevet bedre til at afsløre svindlere, der forsøger at fuske sig til en økonomisk gevinst.

I 2020 blev der opdaget 41 procent mere forsikringssvindel end året før. I alt afslørede selskaberne fusk for over en milliard kroner.

- Hovedårsagen er, at forsikringsselskaberne er blevet dygtigere til at opdage svindel.

- Det er de blandt andet, fordi de har fået nogle it-løsninger, som er bedre til at finde de sager, hvor der er risiko for, at nogen har svindlet, siger hun.

Forsikrings- og pensionsbranchen oplever flere former for snyd og svindel.

Det er særligt indenfor skadesforsikring, at afsløringen af forsikringssvindel er vokset de senere år.

Et typisk svindelforsøg er, at der opdigtes og anmeldes et indbrud, der aldrig er sket. Eller at en skade gøres værre, end den er - enten i skadesanmeldelsen eller i virkeligheden.

Når nogen svindler med deres forsikringer, så går det i sidste ende ud over alle de kunder, der ikke svindler. Det skyldes, at forsikringer bygger på et princip om solidaritet og risikodeling.

- Men det kan være svært, og det er der mange årsager til.

- Jeg tror også her, at teknologien har hjulpet selskaberne, i forhold til at de er blevet dygtigere til at opdage de små ting, der afslører om en sag er en potentiel svindelsag eller ej, siger Pia Holm Steffensen.

I undersøgelsen svarede 98 procent, at det ikke er i orden at overdrive eller opdigte skader for at få en større erstatning.

94 procent mener også, at forsikringsselskaberne bør gøre en særlig indsats for at bekæmpe svindel.

/ritzau/