Flere boligejere lægger lån om i samtlige kommuner

Interessen for at lægge sit boliglån om er i tredje kvartal steget i samtlige af landets kommuner.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Forklaringen er, at mange boligejere har øjnet en mulighed for at skære en stor del af restgælden væk. Det siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- Forklaringen er, at renterne er steget i 2022, og det betyder, at boligejere med et fastforrentet lån har kunnet skære op imod 30 procent af deres restgæld.

- Det er en mulighed, som boligejere på tværs af hele landet har gjort brug af, lyder det.

De seneste tre måneder har danske realkreditinstitutter lånt ud for i alt 183 milliarder kroner. Halvdelen er gået til boligejere, der har lagt deres lån om, viser tallene.

I 44 ud af 98 kommuner er antallet af omlægninger mere end fordoblet sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Det er særligt i jyske kommuner, at mange flere har lagt deres eksisterende realkreditlån om. I syv jyske kommuner er der sket en tredobling.

Næsten hver anden danske boligejer, der omlægger sit realkreditlån, foretrækker en variabel rente. Det er fjerde kvartal i træk, at lån med variabel rente oplever fremgang.

- Det seneste års rentestigninger, hvor kuponrenten på fastforrentede lån med afdrag er steget fra 1,5 procent til fem procent, kan være en grund til, at boligejerne foretrækker variabelt forrentede lån, vurderer Peter Jayaswal.

- Men det er vigtigt at huske på, at hvis renterne fortsætter med at stige, vil det medføre en højere ydelse på lånet med variabel rente, understreger han.

