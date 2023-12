Flere butikker i Aalborg udsat for knivrøverier på få dage

På få dage har flere butikker i Aalborg været udsat for røveri.

Alle fire gange er røveriet ifølge politiet blevet begået med kniv.

Senest har en gerningsmand slået til mod en Kvickly-forretning i Dannebrogsgade i Aalborg Vestby. Det skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X fredag aften.

- Gerningsmanden truede med kniv og stak af fra stedet til fods i retning mod Kastetvej mod Vest, skriver politiet.

Gerningsmanden beskrives som værende 20 til 25 år, dansk, spinkel af bygning, iført sort Adidas-trøje med hvidt logo samt hvide sko.

Tidligere på dagen var der tale om et røveri med kniv mod tankstationen Shell på Engtoftevej.

Her beskrives gerningsmanden blandt andet som værende ung, cirka 170 centimeter, spinkel af bygning, og at han bar en hættetrøje med et stort hvidt Adidas-logo på brystet.

Derudover meldte politiet om et røveri mod SuperBrugsen i Sjællandsgade torsdag.

- En gerningsmand truede personalet ved kassen med en kniv. Ukendt udbytte, skrev Nordjyllands Politi på X.

I forbindelse med røveriet mod Shell på Engtoftevej sagde efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi Kenneth Rodam til Ekstra Bladet, at de ikke kan udelukke, at de tre sager hænger sammen.

- Men vi har ikke så meget at gå efter på nuværende tidspunkt. Vi arbejder selvfølgelig ud fra nogle hypoteser om, hvad det kan dreje sig om, og det prøver vi at finde frem til, sagde han.

Ud over Kvickly, Shell og SuperBrugsen blev en 7-Eleven-kiosk på Aalborg Banegård udsat for røveri 26. december.

- En gerningsmand havde med kniv truet sig til et mindre udbytte, lød det fra Nordjyllands Politi på X.

Har man oplysninger, man tror kan være relevante for politiet, kan man ringe på telefon 114.

/ritzau/