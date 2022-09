Flere cyklede forbi vinhandel kort inden eksplosion

Københavns Politi vil gerne tale med vidner, der kan have set en eller flere gerningsmænd natten til søndag.

Flere personer cyklede natten til søndag forbi en vinhandel på Godthåbsvej, kort inden der skete en eksplosion ved butikken.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse mandag.

Politiet er ved at undersøge, hvad der gik forud for eksplosionen, og i den forbindelse vil politiet gerne tale med vidner, der kan have set en eller flere gerningsmænd i området omkring Godthåbsvej 52 på Frederiksberg.

- Vi kan konstatere, at flere cyklister er kørt forbi Godthåbsvej 52 i tidsrummet før hændelsen. Det er især dem, som vi ønsker at tale med, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Han opfordrer alle, der kan have oplysninger om sagen, til at kontakte politiet på telefonnummer 114.

Søndag formiddag fortalte en vagtchef hos politiet, at det endnu var uvist, hvad der havde forårsaget eksplosionen.

- Men der er et eller andet, der har sagt bang, og det virker umiddelbart til at være større end et kanonslag, sagde vagtchef Henrik Brix til Ritzau.

Braget, som ifølge vagtchefen kunne høres helt ind til Hovedbanegården i det centrale København flere kilometer væk, rystede bydelen omkring klokken 03.50.

Eksplosionen ramte indgangspartiet til vinhandlen Skjold Burne.

Det var politiets umiddelbare vurdering, at sprængningen skete uden for vinhandlen, og politiet gennemsøgte området nær butikken med hunde. Også Forsvarets bomberyddere blev tilkaldt.

Umiddelbart blev der ikke fundet noget, som kunne udgøre en fare, lød det, og politiet kunne da også ophæve afspærringerne på stedet, inden halvmaratonløbere dukkede op.

Vinhandlen ligger nemlig på ruten for Copenhagen Half Marathon, der blev skudt i gang søndag lidt efter klokken 11.

/ritzau/