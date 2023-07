Flere danskere vælger ferie med sport og motion

Et stigende antal danskere skifter daseferien ud med en sommerferie fyldt med sport og motion.

Det fortæller flere rejsebureauer til Jyllands-Posten.

I stedet for at slappe af i timevis hver dag ved poolen eller på stranden vælger flere og flere således at bruge ferien på at vandre, cykle, dyrke yoga eller fitness og på at spille blandt andet padel eller golf.

Alene på vandreferier er søgningen steget med over 200 procent sammenlignet med 2019, oplyser kommunikationschef i Spies Sofie Folden Lund.

Hos Apollo har man i år solgt 40 procent flere træningsrejser sammenlignet med 2019 - altså året før coronaepidemien ramte.

Også Aarhus Charter har registreret en stigende interesse for ferier, hvor man får sved på panden, fortæller vicedirektør Henrik Jensen. Her er det især rejser, hvor man kan spille golf eller padel, der er populære.

Hos Danmarks Rejsebureau Forening bekræfter administrerende direktør Lars Thykier tendensen.

- Der er ingen tvivl om, at langt flere rejser ud i grupper med individer med de samme interesser – om det så er vandring, cykling eller yoga.

- De aktive ferier er i klar fremdrift – færre og færre finder det tilstrækkeligt at ligge i en pool i 14 dage, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/