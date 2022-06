Flere end 10.000 danskere er blevet millionærer målt i dollar

Klubben af verdens rigeste er blevet større. Også i Danmark er der kommet markant flere medlemmer.

Det er antallet af de såkaldte dollarmillionærer, der er steget.

På verdensplan er der kommet 1,7 millioner flere til i 2021 sammenlignet med året før.

I Danmark lyder stigningen på 11.500 nye dollarmillionærer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår af den årlige World Wealth Report, som konsulentfirmaet Capgemini står bag.

For at kunne kalde sig dollarmillionær skal man have en likvid formue, der svarer til mindst en million dollar. Det svarer til lidt mere end syv millioner kroner.

De 1,7 million nye dollarmillionærer svarer til en stigning på 7,8 procent.

Sidste år var da også et godt år for den globale økonomi, siger Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

- Det var et helt forrygende år. Der var stor vækst og god fremgang på aktiemarkederne.

- Det er selvfølgelig på en lidt billig baggrund, fordi det skyldes de mange genåbninger. Økonomien blev mere åben, og det gav en masse vækst, siger Søren Kristensen.

I Europa steg antallet af dollarmillionærer med 6,7 procent. Stigningen i Danmark var på 10,3 procent, altså 3,6 procentpoint højere.

Ifølge Søren Kristensen skal forklaringen findes i regeringens ekspansive finanspolitik, som blandt andet betød coronahjælpepakker i milliardklassen til det danske erhvervsliv.

- Vi håndterede pandemien som et af de bedste lande i verden. Vores økonomi kom relativt uskadt igennem, og det har altså smittet af på de her tal, siger Søren Kristensen.

Det er ikke kun antallet af dollarmillionærer, der er vokset.

Også millionærernes formue er blevet større i 2021. Her lyder stigningen på 8 procent på verdensplan, mens de danske dollarmillionærer er blevet 11,2 procent rigere.

Vækstfesten ser dog ikke ud til at fortsætte.

World Wealth rapporten estimerer, at dollarmillionærernes formue mellem nytår og slutningen af april er skrumpet med fire procent.

- Vi står i en helt anden virkelighed økonomisk set, siger Søren Kristensen.

- Vi har haft den dårligste begyndelse på året i rigtigt mange år. Det er gået fra buldrende vækst til noget, der står i stampe. Og udsigterne er dystre.

Den negative udvikling skyldes stigende renter og en "tårnhøj" inflation, som aktiemarkederne hurtigt har reageret på, siger cheføkonomen.

I alt er der 123.300 danskere, der kan kalde sig dollarmillionærer. Det svarer rundt regnet til to procent af den danske befolkning.

På verdensplan lyder tallet på 22,5 millioner svarende til omkring 0,3 procent af den globale befolkning.

/ritzau/