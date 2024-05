Flere end to millioner fløj med SAS i april

På trods af at påsken ikke gav samme medvind som sidste år, og selv om en teknisk fejl i Norge forstyrrede lufttrafikken, lykkedes det alligevel for SAS at opnå passagerfremgang i april.

2,1 millioner passagerer valgte at flyve med det skandinaviske luftfartsselskab, og det svarer til en fremgang på 12 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Kapaciteten var imidlertid også syv procent højere i år, fortæller SAS i en pressemeddelelse.

- Vi havde stabil produktion i april og nåede vores målsætninger for punktlighed og regelmæssighed, selv om vi var påvirket af eksterne faktorer som lukningen af norsk luftrum 25. april, siger administrerende direktør Anko van der Werff.

Jacob Pedersen, der er luftfartsanalytiker hos Sydbank, konstaterer derudover, at belægningsprocenten også er opadgående.

- Alt sammen opmuntrende, og de samlede indtægter er lidt højere, end vi forventede. På negativsiden tæller lidt lavere billetpriser.

- Apriltrafikken bliver formentlig forløber for en høj vækst hen over sommermånederne, hvor både SAS og Norwegian øger antallet af flyvninger betydeligt, skriver han i en kommentar.

