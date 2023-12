Flere er anholdt på mistanke om at forberede terror

PET og flere politikredse rundt om i landet har tidligt torsdag morgen anholdt flere personer i en sag om forberedelse af et terrorangreb.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Her står ikke præcist, hvor mange politikredse der har været involveret i sagen.

Men Østjyllands Politi har deltaget, bekræfter politikredsen overfor stiften.dk. Mediet oplyser, at der ifølge pålidelige kilder har været en aktion i Gellerupparken i Brabrand.

I første omgang oplyses det blot, at "en række af landets politikredse" har været med i aktionen.

Heller ikke det nøjagtige antal anholdte har politiet i første omgang frigivet oplysninger om.

To ledere fra henholdsvis PET og Københavns Politi vil torsdag eftermiddag briefe pressen om sagen.

I den senest offentligt kendte sag om et formodet terrorangreb er fra Holbæk. Her skred PET sammen med Midt- og Vestsjællands Politi til anholdelser i februar 2021.

For et års tid siden Ali Al-Masry kendt skyldig i at have forsøgt at producere en eller flere bomber, hvilket blev anset som et forsøg på terrorisme.

Retten i Holbæk idømte den 35-årige mand fængsel i 16 år, mens to andre tiltalte i sagen blev frifundet. Al-Masry har anket til landsretten.

/ritzau/