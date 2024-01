Flere er blevet dårlige betalere - men de skylder mindre

Det er blevet sværere for flere at betale regningerne til tiden, efter at inflation og højere renter har sendt leveomkostningerne op.

173.093 personer var ved udgangen af sidste år registreret som dårlige betalere i RKI-registret.

Det viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian, der står for at drive det.

Det svarer til en stigning på 1,3 procent sammenlignet med året forinden.

Artiklen fortsætter under annoncen

– De nye tal viser, at danskerne fortsat er påvirket af den nye økonomiske hverdag, vi har oplevet i 2022 og 2023, siger Bo Rasmussen, der er direktør i Experian.

- Højere renter og leveomkostninger har udhulet manges købekraft, og for nogen bliver det så alvorligt, at regninger ikke kan betales.

RKI-registret er en løsning, som en lang række danske virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke betaler deres regninger.

Ender du i RKI-registret har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån.

Mens flere er blevet dårlige betalere i løbet af 2023, skylder de i gennemsnit mindre.

Den gennemsnitlige skyldner havde sidste år ubetalte regninger for lidt over 48.700 kroner mod godt 55.000 kroner i 2022.

Umiddelbart kan det tolkes som en positiv udvikling, men hos Experian ser man det som et svaghedstegn.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når det skyldige gennemsnitsbeløb er faldet så markant, er det et udtryk for, at flere skylder forholdsvis små beløb til sine kreditorer, siger Bo Rasmussen.

- Det viser desværre, at flere ikke kan betale bare små regninger, og det er vi opmærksomme på lige nu, forklarer Bo Rasmussen.

Kigger man på udviklingen i antallet af dårlige betalere over en længere årrække, er der generelt kommet færre end tidligere.

Ved udgangen af 2013 var knap 233.000 personer registreret i RKI. Antallet faldt løbende frem til 2021.

De seneste to år er antallet så begyndt at vokse igen, og Experian forventer, at udviklingen vil fortsætte i de kommende kvartaler.

/ritzau/