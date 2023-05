Flere flyver med Norwegian - men der er langt op til 2019-tal

Flyselskabet Norwegian har fremgang i antallet af passagerer. Men halter stadig langt efter de forgyldte år inden corona.

I april fløj godt 1,7 millioner passagerer med det norske lavprisflyselskab. Det er omkring 200.000 flere end måneden før og 19 procent flere end april måned året før.

Det fremgår af Norwegians trafiktal for april, som er blevet offentliggjort fredag.

Til sammenligning havde selskabet 3,1 millioner passagerer i april måned i 2019, inden covid-19 ramte verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alligevel forventer Norwegians topchef, Geir Karlsen, at sommersæsonen kan blive den bedste i selskabets historie.

- Vi er glade for, at stadig flere vælger at flyve med Norwegian, og jeg glæder mig til at byde nye og eksisterende passagerer velkommen om bord i det, der ser ud til at kunne blive den stærkeste sommer for Norwegian nogensinde, siger han i en pressemeddelelse.

Flyselskabet er det næststørste i Københavns Lufthavn i Kastrup, hvor SAS fortsat er det største. Norwegian stod for 16 procent af lufthavnens passagerer i 2022.

Det fremgik af Københavns Lufthavnes årsregnskab for 2022, som blev offentliggjort i marts.

/ritzau/