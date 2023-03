Flere forlig om overenskomster er faldet på plads lørdag

Der bliver forhandlet på livet løs for tiden mellem arbejdsgivere og ansatte. Og lørdag er flere nye overenskomstaftaler faldet på plads.

Natten til lørdag blev der indgået et forlig mellem Tekniq Arbejdsgiverne på den ene side og Blik- og Rørarbejderforbundet samt Dansk Metal på den anden side for landets vvs'ere.

Det oplyser arbejdsgiverne Tekniq i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder de næste to år for cirka 9000 vvs'ere og betyder blandt andet øget ligestilling på barselsområdet og en udvikling af akkordområdet.

Fra begge sider af bordet er der stor tilfredshed med de overståede forhandlinger.

- At vi står her i dag med en aftale viser, at vi i fællesskab udvikler branchen. Det er bydende nødvendigt, for vvs-branchen har afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark, siger Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne.

Herudover har overenskomsten fået en tiltrængt hovedrengøring, så reglerne er lettere at forstå.

Også HK Privat, HK Handel og Dansk Industri har sat underskrifter på en ny overenskomstaftale.

Den omfatter omkring 8000 ansatte, som blandt andet tæller administrative medarbejdere i speditions- og logistikfirmaer og lageransatte i byggemarkeder.

Aftalen sikrer fire procents lønstigning til alle i overenskomstperioden.

I år sker forhøjelsen i form af ændret pension, hvor arbejdsgiver hæver indbetalingen til ti procent, hvorimod lønmodtagers indbetaling sænkes fra fire procent til to procent.

Det oplyser HK Privat i en pressemeddelelse. Forbundets formand, Simon Tøgern, glæder sig over aftalen.

- Flere penge på lønsedlen har været det altoverskyggende overenskomstønske fra vores medlemmer, og det er jeg glad for, at vi leverer på, siger han.

Ydermere blev der natten til lørdag indgået en aftale mellem Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdergiverforening om en ny overenskomst.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Den dækker de 1700 medlemmer på dagbladsområdet og betyder, at lønnen reguleres med godt seks procent over en toårig periode.

For alle tre aftaler gælder det, at de skal godkendes og stemmes igennem af medlemmerne.

