Flere har barberet gæld af boliglånet mod højere rente

Efter renterne på realkreditlån er skudt i vejret, steg interessen i maj for at lægge boliglånet om. Det viser tal fra pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark.

Pengeinstitutterne har givet en tredjedel flere tilbud om omlægning af boliglån i maj end måneden før. Dermed har over 18.000 boligejere fået tilbudt en omlægning af deres boliglån.

Et realkreditinstitut låner penge ud til boligkøbere ved at udstede en obligation. Den obligation bliver så købt af en investor, der kommer med pengene. Det kan eksempelvis være en pensionskasse.

Obligationer på realkreditlån handles på det private marked og hænger dermed ikke sammen med renterne i centralbankerne såsom Nationalbanken i Danmark eller ECB i euroområdet, som begge har minus-renter.

I stedet har markedet for realkredit-obligationer oplevet rentestigninger den seneste tid.

Når renterne stiger, giver det en mulighed for de boligejere, der har taget et boliglån til en billigere rente. I takt med at renten stiger, falder kursen på de obligationer til lån med en billigere rente.

Når kursen på ens lån falder, falder prisen for at indfri det. Det vil sige, at man kan indfrie sit lån, tage et nyt lån med en højere rente og så sidde tilbage med en mindre restgæld.

Til gengæld skal man altså betale mere i rente for den gæld, som man har tilbage.

Den byttehandel har flere åbenbart følt sig fristet af i maj.

Ifølge privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer er muligheden for at lægge lånet om ikke forpasset, hvis ikke man nåede det i maj.

- Siden maj sluttede, er renten endda steget endnu mere, så den i dag lyder på 4 procent på et fastforrentet lån med afdrag, skriver han i en analyse af tallene.

- Det vil derfor også præge antallet af lånetilbud i juni, da konverteringen blot er blevet endnu mere fordelagtig for boligejerne.

Han peger på at så sent som i starten af 2021 lå renten på fastforrentede lån på 0,5 procent.

- Aktuelt er det især boligejere med 0,5 procents-, 1 procents-, 1,5 procents- og 2 procents-lån hvor en opkonvertering vil være værd at overveje, da de kan skære en god luns af restgælden.

/ritzau/