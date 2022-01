Flere har fået appetit på måltidskasser under coronakrisen

Blandt andet flere ældre har fået lyst til at købe måltidskasser under pandemien, forklarer Aarstiderne.

Det er blevet mere populært at få leveret måltidskasser til døren under coronakrisen.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har gennemført ifølge Jyllands-Posten.

I dag køber 16 procent af befolkningen mindst en gang hver måned en måltidskasse. Det er en fordobling i forhold til 2018, hvor andelen var otte procent.

Coronaepidemien er stærkt medvirkende til, at flere afprøver konceptet med måltidskasser leveret til døren.

Det vurderer Dorte Wimmer, som er ekspert i forbrugeradfærd hos Retail Institute.

- Måltidskasser har haft medvind under coronakrisen, fordi restauranterne har været lukkede i længere perioder, ligesom nogle har foretrukket at handle online frem for at gå i dagligvarebutikken.

- Samtidig har forbrugerne ændret adfærd, så de i stigende grad køber sig til bekvemmelighed. Det sparer tid at få leveret måltidet til adressen. Og mange sætter pris på nem adgang til spændende og anderledes måltider, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun tilføjer, at det også kan være en medvirkende årsag, at udbuddet af måltidskasser er blevet større de seneste år.

Måltidskasser er kasser med madvarer, der bliver leveret til døren. Oftest er der tale om madvarer til specifikke retter, hvor opskrifterne følger med. Det er også muligt at få leveret for eksempel en kasse med frugt og grønt.

I Danmark er udbyderne Skagenfood og Aarstiderne størst.

Hos Aarstiderne er salget blevet øget med cirka 100 millioner kroner under coronaepidemien, hvor flere kunder er kommet til.

Omsætningen i seneste regnskabsår var cirka 760 millioner kroner.

Aarstidernes chef for kunderelationer, Philip Thestrup, forklarer til Jyllands-Posten, at blandt andet flere ældre kunder er kommet til under pandemien.

/ritzau/