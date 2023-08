Flere har fået sværere ved at betale regninger til tiden

Flere danskere har fået sværere ved at betale regningerne til tiden, efter at høj inflation og stigende renter har gjort det dyrere at leve.

Det viser en halvårlig opgørelse fra Experian, der ejer og driver RKI-registret.

Ved udgangen af juni var 173.000 personer over 18 år registreret i RKI. Det er en stigning på cirka 2100 personer siden årets begyndelse.

Ifølge Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian, skyldes stigningen netop inflationen og de høje renter.

- Mange danskere har en bundsolid privatøkonomi, men især de i forvejen udsattes grundlag begynder at vakle.

- Det er et udtryk for, at der sker noget med vores privatøkonomi, som vi ikke har oplevet i mange år, siger han.

RKI-registret er et værktøj, som virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og erhvervsdrivende, der ikke får betalt deres regninger.

Blandt andet bliver det sværere at låne og købe på afbetaling.

Bortset fra en lille stigning i 2021 har antallet af dårlige betalere været faldende siden 2015.

Men fremadrettet forventer direktøren, at tallet fortsat vil være stigende.

- Vi har haft økonomisk medvind på grund af en lempelig pengepolitik de seneste mange år, men i 2022 har vi mærket på vores privatøkonomi, at der nu kommer en regning for at tøjle inflationen, siger Bo Rasmussen.

- Og hvis vi ser arbejdsmarkedet vende på grund af en mærkbar recession, bliver det vanskeligere for flere at betale.

Ud over at registrere den enkelte skyldner i RKI, holder Experian også øje med, hvor mange sager og hvor stort et skyldigt beløb, den enkelte har.

Den gennemsnitlige skyldner havde ved udgangen af juni ubetalte regninger for lidt over 52.700 kroner. Det er et fald på lidt mere end 2000 kroner per skyldner.

- Når antallet af RKI-registrerede stiger, er det trods alt positivt, at sagerne er blevet færre og gennemsnitsbeløbene mindre, siger direktøren.

- Samlet skylder de registrerede i RKI lidt over 9,1 milliarder kroner, og det er faktisk rekordlavt.

Ved årsskiftet var det samlede beløb 9,4 milliarder kroner.

