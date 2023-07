77-årig kommer alvorligt til skade i trafikulykke i Nordjylland

Rute 55 mellem Pandrup og Saltum i Nordjylland blev mandag aften spærret efter en færdselsulykke.

Det skriver Nordjyske og Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchef hos Nordjyllands Politi René Kortegaard er en 77-årig mand i kritisk tilstand efter ulykken. Det oplyser han til Nordjyske.

Mandens pårørende er blevet underrettet.

Han fortæller, at der har været et sammenstød mellem to biler. Den 77-årige var alene i sin bil.

Ud over den ældre mand kom tre andre til skade i den modkørende bil. De er ikke i kritisk tilstand.

Til Ekstra Bladet oplyser vagtchefen, at vejen er genåbnet, og at politi og redning ikke længere arbejder på stedet.

/ritzau/