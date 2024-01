Flere kommuner er løbet tør for advarselsskilte om vand på vejene

På Lolland og Falster er man mange steder løbet tør for de skilte, der advarer bilister om vand på vejene.

Det betyder, at det er svært at gøre borgerne opmærksomme på, hvor de skal køre særligt forsigtigt.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters politi Lars Denholt.

- De fleste kommuner har meldt ud, at de ikke fysisk har flere skilte at sætte op om vand på vejene. Så vi må generelt sige, at hernede i den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster, skal man altså køre forsigtigt.

Det har i området regnet det seneste døgn, hvilket har efterladt betydelige mængder vand, forklarer Lars Denholt.

Aktuelt har man dog ikke mulighed for at advare folk om nye veje ramt af vand.

- Der kan være vand på vejene, uden der er sat skilte op, fordi vi simpelthen er løbet tør. Så skulle vi stå derude fysisk og sige stop, og det kan vi ikke.

Det er primært Lolland-Falster, der er hårdt ramt, men udfordringerne med vand på vejene gælder også Stege, Præstø og Vordingborg.

Der pågår nu en indsats, hvor man i kommunerne løbende kører ud og tjekker de steder, hvor der er sat advarselsskilte op.

Hvis vandmængderne er aftaget, kan man så flytte skiltene til nye og mere farlige risikoområder.

- Man forsøger at flytte dem rundt, siger Lars Denholt.

Det er ifølge ham ikke muligt at sætte tal på, hvor mange advarselsskilte man mangler i kredsen.

Udover at køre forsigtigt bør borgere i områderne tjekke, at deres kloakker har gennemløb til regnen, siger Lars Denholt.

- De kan være stoppet til af blade og jord og andet, og så kan vandet ikke løbe ned. Så kig på, om der er hul igennem. Jorden kan ikke suge mere, den har opgivet.

/ritzau/