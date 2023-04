Flere konkurser og økonom ser ikke udsigt til bedring

I marts måtte 289 aktive virksomheder erklære sig konkurs. Det er lidt flere end måneden før.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Konkurserne i marts betød samtidig et tab på 2222 fuldtidsstillinger. Det er 50 procent flere end i februar.

I hele første kvartal er der dermed 5000 job, der er blevet ramt i forbindelse med en konkurs. Det er 63 procent flere end gennemsnittet i første kvartal i perioden mellem 2013 og 2022, skriver Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed har antallet af konkurser stabiliseret sig på et højt niveau. Det mener Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- 2023 er kommet rigtig skidt fra start med mange konkurser. Vi skal tilbage til årene omkring finanskrisen før der sidst var så mange konkurser i Danmark, skriver han i en kommentar til tallene.

Særligt virksomheder inden for byggeri, transport og restauration er hårdt ramt. De tre brancher står sammenlagt for 39 procent af de konkursramte job.

Udviklingen i økonomien - heriblandt de stigende renter og den høje inflation - vil få flere virksomheder til at dreje nøglen om, fortæller Kristian Skriver.

- De kraftige rentestigninger kan føre til en brat nedgang i byggeriet, hvilket vil få flere byggevirksomheder til at gå konkurs i 2023, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

En anden årsag til, at antallet af konkursramte virksomheder stiger, er, at der de seneste år har været unaturligt få. Det skyldes, at coronalån har holdt hånden under pressede virksomheder.

Det forklarer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Så noget af forklaringen skal findes i efterslæb fra corona, hvor godt og vel 50.000 virksomheder i de her år betaler coronalån tilbage, og det er med til at sende en del ud over kanten, skriver han i en kommentar.

De 289 konkurser i marts er korrigeret for sæsonudsving. Tallet gælder for aktive virksomheder, der har ansatte eller en omsætning på en million kroner om året eller mere.

/ritzau/