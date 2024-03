Flere læger har økonomiske bånd til Novo Nordisk

Antallet af læger med økonomiske interesser relateret til Novo Nordisk er i vækst.

Det fortæller DR på baggrund af oplysninger, som lægerne selv har indberettet til Lægemiddelstyrelsen.

De viser, at 269 læger har fortalt, at de har aktier i Novo Nordisk, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med niveauet i 2013.

Samtidig har 206 læger fortalt, at de havde anden økonomisk tilknytning til Novo Nordisk, for eksempel i form af, at de underviser mod betaling. Det er tæt på at være en fordobling på 10 år.

Udviklingen bekymrer Rasmus Køster-Rasmussen, der er privatpraktiserende læge og redaktør for behandlingsvejledninger til praktiserende læge ved Dansk Selskab for Almen Medicin.

- Der er sket et skred de seneste 20 år. Da jeg var yngre læge, var det på ingen måde okay at få penge i egen lomme fra medicinalindustrien, og det var ikke okay at tage imod dyre middage og rejser. Det var totalt 'no go', forklarer han.

Foreningen Læger uden Sponsor opfordrer til, at lægerne i videst muligt omfang sikrer sig, at de er fri af økonomiske interesser i medicinalindustrien.

Lægeforeningen noterer dog samtidigt, at det er en meget lille del af foreningens 35.000 medlemmer, der har økonomiske interesser i Novo Nordisk.

Novo Nordisk forholder sig til kritikken i et skriftligt svar til DR, hvor man slår fast, at alle samarbejder med sundhedspersonale bliver indberettet ifølge reglerne.

- Både virksomheder og sundhedsprofessionelle rapporterer disse samarbejder til myndighederne, hvilket yderligere sikrer åbenhed omkring vores samarbejde, hedder det i svaret.

