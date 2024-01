Flere medlemmer af Bandidos anholdt i narkorazzia

Fem personer er torsdag blevet anholdt i forbindelse med en narkorazzia på den københavnske vestegn.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på det sociale medie X.

Tre af dem er medlemmer af rockergruppen Bandidos, erfarer Ritzau.

Bandidos er en ældre rockerklub og har afdelinger og klubhuse flere steder i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligt torsdag morgen rykkede politiet ud til en række adresser på Vestegnen, hvor de fem personer blev anholdt. Det skete på baggrund af en efterforskning af narkosalg.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de anholdte er mistænkt for at have solgt ikke under 1,9 kilo narkotika, og at de kender hinanden.

Politiet oplyser, at der er tale om fem mænd, som er henholdsvis 24, 27, 33, 34 og 38 år.

Alle fem mænd fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup klokken 12.00.

/ritzau/