Flere mobilkunder giver vokseværk hos TDC

Et højere salg af telefoner og tusindvis af nye mobilkunder har været med til at sikre fremgang i de økonomiske resultater hos TDC, der er Danmarks største teleselskab.

Omsætningen er i andet kvartal steget med 1,3 procent til knap fire milliarder kroner.

Samtidig er driftsoverskuddet vokset med 0,8 procent til 1,6 milliarder kroner. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort fredag.

TDC-koncernen består af to ben. Det ene sælger bredbånd, tv og telefoni fra kendte brands som YouSee, Telmore, Fullrate, Hiper, Eesy og TDC Erhverv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den anden del, TDC Net, driver selskabets mobil- og fibernetværk og står blandt andet for at udrulle det nye 5G-net.

I det seneste kvartal er der kommet 7000 nye mobilkunder, mens 7000 tv-kunder, 16.000 bredbåndskunder og 36.000 fastnetkunder har opsagt deres abonnement.

TDC's resultater er også trukket op af, at udgifterne over det seneste år er beskåret med fem procent.

Finansdirektør Lasse Pilgaard erklærer sig tilfreds med, at selskabet har været i stand til at øge overskuddet.

- Vi har solgt rigtig mange mobiltelefoner i kvartalet og fået flere mobilkunder, så vi har fået en lidt højere markedsandel. Samtidig har vi fået stabiliseret vores forretning inden for tv.

- Derudover har vi effektiviseret vores forretning ved at skære i omkostningerne, og det betyder, at vi samlet set har fremgang i vores indtjening, og derfor er vi rigtig godt tilfredse med udviklingen, siger Lasse Pilgaard.

TDC har gennem en årrække været udfordret af, at en konstant strøm af kunder har opsagt deres tv-pakke - blandt andet fordi forbrugerne i stigende grad vælger streamingtjenester som Netflix og HBO i stedet for traditionelt flow-tv.

Selv om 7000 kunder droppede abonnementet i andet kvartal, er det langt lavere end normalen de seneste år. For eksempel tabte TDC alene sidste år 140.000 tv-kunder.

- Når man ser på, hvor mange kunder vi har mistet i nogle af de tidligere kvartaler, så er det en ny og positiv udvikling.

- Men samtidig må vi erkende, at vi er i et marked, der går tilbage, og det skal vi agere bedst muligt i, siger Lasse Pilgaard.

Han vurderer, at det færre antal mistede tv-kunder skyldes interesse for fleksible tv-pakker, hvor man løbende kan skifte ud i, hvilke kanaler man vil have i sin pakke.

Samtidig har det ifølge Lasse Pilgaard givet nye kunder i biksen, at konkurrenten Viaplay tidligere i år satte prisen på sin sportspakke op med over 30 procent, hvilket medførte hård kritik af selskabet.

/ritzau/