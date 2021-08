Flere og flere præster protesterer: Vi føler os til grin

De fortsatte arealkrav i kirken går ud over folkekirkens medlemmer og personale, lyder det fra præster i hele landet. Præsterne selv føler sig klemt og skidt behandlet. Kritikken er primært rettet mod kirkeminister Joy Mogensen, som de kalder for ‘usynlig’ og ‘anonym’.

Kuk i låget. Til grin. Og meget stressende. Sådan betegner danske præster arbejdet under de restriktioner, der har været gældende i folkekirken, mens stort set resten af samfundet åbnede. I går meddelte Kirkeministeriet så, at afstands- og arealkravene faldt væk, og de danske trossamfund vil derfor kunne vende tilbage til normale former.