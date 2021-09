Flere på sygedagpenge sløver fald i offentligt forsørgede

Flere danskere modtager sygedagpenge, efter at reglerne under corona er blevet lempet. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I årets andet kvartal fik 86.700 danskere sygedagpenge. Det er 19.100 personer - eller 28 procent - flere end et år tidligere. Umiddelbart inden corona ramte - i første kvartal 2020 - fik cirka 68.000 danskere sygedagpenge.

Under virusudbruddet er det kommet lettere adgang til at få sygedagpenge. For eksempel hvis man har været i øget risiko for at få et langt eller alvorligt forløb ved smitte.

Kigges der på det samlede antal på offentlig forsørgelse, er antallet faldet en smule trods de flere modtagere af sygedagpenge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Genåbningen har ifølge cheføkonom Niklas Praefke, Ledernes Hovedorganisation, sendt det danske arbejdsmarked op i højeste gear.

- Tusindvis af danskere har forladt ledighedskøen og er trukket i arbejdstøjet. Det har resulteret i, at antallet af ledige er banket ned, skriver han i en kommentar.

I alt var der 760.153 offentligt forsørgede danskere i andet kvartal. Statistikken dækker over for eksempel personer på førtidspension og dagpenge. Personer på SU og folkepension tæller ikke med.

Det er et fald på en procent og det laveste antal, siden corona ramte i andet kvartal sidste år. I perioden har antallet af personer på offentlig forsørgelse svinget mellem knap 770.000 og altså cirka 760.000.

I 2019 - året før corona ramte - var antallet af offentligt forsørgede mellem cirka 697.000 og 706.000 personer i de fire kvartaler.

Selv om der altså skal flere i job, før antallet er tilbage på niveauet inden krisen, stopper den positive udvikling næppe her, vurderer økonomen.

- Virksomhederne tørster efter arbejdskraft, og antallet af ledige stillinger er tårnhøjt. Der er altså virkelig gode muligheder for at komme i job, lyder det fra Niklas Praefke.

Han peger på, at coronakrisen bragede ind i økonomien og sendte antallet af offentligt forsørgede på himmelflugt.

- Vi mangler stadig at udbedre nogle af skaderne fra dengang. Udsigterne er dog gode, og vi vil formentlig gnave en del af coronapuklen de kommende måneder, vurderer økonomen.

/ritzau/