Person er i kritisk tilstand efter skudepisode i Herning

En person er i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af skud i det centrale Herning lidt efter klokken 18.00.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i et opslag på det sociale medie X onsdag aften.

Tidligere på aftenen oplyste politiet, at man havde afspærret et område omkring Gl. Landevej i det centrale Herning og var til stede med flere patruljevogne.

Onsdag aften oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at man har udvidet efterforskningen til "andre steder i Herning".

Politiet efterlyser desuden vidner, der har set noget i området omkring SuperKiosken. De bedes ringe 114.

Ifølge Herning Folkeblad er både hundepatruljer og Beredskabsstyrelsen også til stede på Gl. Landevej. Mediet skriver desuden, at der er opsat en stor projektørlampe og en hvid pavillon.

Borgere i Herning bedes fortsat af Midt- og Vestjyllands Politi om at finde alternative ruter igennem midtbyen.

Sent onsdag aften oplyser en betjent ifølge Herning Folkeblad, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår politiaktionen afsluttes.

/ritzau/