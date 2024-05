Flere personer anholdt efter fodboldopgør i Brøndby

Tre personer er blevet anholdt søndag i forbindelse med en fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC København.

Det skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelelse søndag aften.

Det uddybes ikke, hvad der konkret er gået forud for anholdelserne.

Politiet skriver dog, at der har været flere episoder i forbindelse med kampen på Brøndby Stadion.

- Efter kampen opstod der flere mindre episoder, hvor fans forsøgte at komme i klammeri med hinanden, men det blev hurtigt stoppet af politiet.

- I forbindelse med en episode efter kampen måtte politiet trække stave, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Også inden kampstart var der uro, skriver politiet.

Det skete, mens fans stod i kø for at komme ind til Brøndby Stadion. Flere personer blev bortvist, og der blev fundet en taske med et større antal nødblus.

Det er forbudt at have nødblus eller romerlys

Overordnet set blev kampen, der også tit omtales som et derby, dog afviklet relativt roligt, skriver Vestegnens Politi.

Blandt lovovertrædelserne var der også en del ulovlige parkeringer.

Det har resulteret i 29 parkeringsbøder i forbindelse med kampen.

Blandt andet var der tale om, at biler var blevet parkeret ved en motorvejsafkørsel.

/ritzau/