Flere regner med forringet købekraft selv efter lønforhandlinger

Seks ud af ti lønmodtagere regner med, at kommende lønforhandlinger ikke vil opveje for den høje inflation.

Prisstigninger gør i øjeblikket dyrere at være forbruger i Danmark, og det kan få mange til at se frem mod de kommende lønforhandlinger.

Et flertal af danskerne regner imidlertid ikke med så store lønstigninger, at de kommer til at opveje for de højere forbrugerpriser.

Det viser en undersøgelse lavet af Norstat for Ingeniørforeningen.

I undersøgelsen er 1138 erhvervsaktive personer blevet spurgt, om de regner med, at de kommende lønforhandlinger vil sikre et resultat, så deres købekraft ikke falder på grund af den høje inflation.

Flere end seks ud af ti svarer, at de ikke ser som sandsynligt.

Cheføkonom i Ingeniørforeningen Thomas Søby mener, at resultatet tydeligt viser, at danskerne godt ved, at det bliver vanskeligt at bevare købekraften ved deres kommende lønforhandling.

- Den meget kraftige inflation er nok kommet som overraskelse for mange. Det har måske også overrasket, at den er blevet så høj, som den er.

- Det virker som om, at danskerne har et ret realistisk syn på, hvad der bliver muligt at hente til de kommende lønforhandlinger, siger Thomas Søby.

I april kom inflationen op på 6,7 procent. Det vil sige, at priserne i april generelt har været 6,7 procent højere end i samme måned sidste år.

Det er de største prisstigninger på et år siden 1980'erne.

Indtil videre er de generelle lønninger ikke steget i samme takt som priserne, og det udhuler købekraften hos forbrugerne - simpelthen fordi tingene bliver dyrere, og der ikke er tilsvarende flere penge at betale med.

Undersøgelsen fra Norstat viser også, at mange lønmodtagere er indstillet på at indrette sig efter den høje inflation.

I undersøgelsen svarer langt hovedparten, at de vil blive i deres job og sænke forbruget eller trække på deres opsparing, hvis købekraften falder.

- Jeg synes, det viser en ret snusfornuftig tilgang til tingene. Der er ikke nogen, der regner med, at de skal optage forbrugslån for at opretholde forbruget.

- I stedet tænker man at tilpasse sig enten ved at bruge noget opsparing eller ved at sænke sit forbrug, så det svarer til den realindkomst, man har efter de kommende lønforhandlinger, siger Thomas Søby.

Ingeniørforeningens cheføkonom spår, at den høje inflation i hvert fald vil fortsætte i resten af 2022, og at den først derefter vil falde igen.

Han siger samtidig, at der er meget usikkerhed forbundet med spådommen blandt andet på grund af corona og krigen i Ukraine.

/ritzau/