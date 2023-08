Flere rejsende giver Københavns Lufthavne overskud på 108 millioner

Københavns Lufthavne kom ud af første halvdel af året med et overskud på 108 millioner kroner før skat.

I samme periode i 2022 tabte selskabet 12 millioner kroner.

Det viser selskabets halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag.

- Efter omstændighederne med en krævende genstart efter covid-19 er det et tilfredsstillende halvårsresultat, siger topchefen i Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye, i en pressemeddelelse.

- Det absolutte niveau er dog ikke højt nok i forhold til de nødvendige investeringer og vores uafværgeligt stigende omkostninger, lyder det videre.

Selskabet Københavns Lufthavne ejer både lufthavnen i Kastrup og den mindre Roskilde Lufthavn.

I årets første seks måneder rejste sammenlagt 12,4 millioner passagerer gennem de to lufthavne. Det er 31 procent flere end i første halvdel af 2022.

Det er især passagerer, der rejser til europæiske lande, der har bidraget til stigningen, skiver selskabet.

Tidligere på sommeren hævede Københavns Lufthavne sine forventninger til resten af året.

Nu forventer selskabet, at resultatet før skat ender et sted mellem 300 og 350 millioner kroner. Det er under forudsætning af, at passagertallet når 26 millioner i løbet af året.

Tidligere lå forventningerne på et resultat mellem 150 og 200 millioner kroner før skat.

Årsagen til de hævede forventninger var blandt andet en aftale mellem flyvelederne og det statsejede selskab Naviair, som faldt på plads i juni.

Forud for aftalen skabte en konflikt mellem parterne forsinkelser og aflysninger i Københavns Lufthavn. Det skyldtes mangel på flyveledere i Naviair, som har ansvaret for trafikken i det danske luftrum.

