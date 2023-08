Flere rejsende hjælper DSB til større overskud i første halvår

På trods af store problemer med at få togene rettidigt frem, er det lykkedes for DSB at øge antallet af rejsende og overskuddet i første halvår af 2023.

Trafikselskabet havde i årets første seks måneder 80,4 millioner rejsende, hvilket er en forbedring på 14 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Coronarestriktioner i januar 2022 var dog medvirkende til at holde passagertallet kunstigt nede.

Den øgede passageromsætning betød, at resultatet før skat steg fra 259 millioner kroner til 375 millioner - endda selv om højere energipriser belastede udgiftssiden med 100 millioner ekstra kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens 95,9 procent af S-togsafgangene ankom inden for tre minutter efter det planlagte tidspunkt, så det anderledes ud for fjern- og regionaltogene.

Her var den tilsvarende kundepunktlighed nede på 72,9 procent.

- Udfordringerne hænger især sammen med de omfattende infrastrukturarbejder, der har været i forsommeren, og som fortsatte hen over sommeren, hedder det i ledelsesberetningen.

Her nævnes problemer med indkøringen af det nye signalsystem mellem Næstved og Nivå også som hyppig årsag til de mange forsinkelser.

Endelig har overenskomststridige arbejdsnedlæggelser også kostet 190.000 rejser og gener for kunderne.

- DSB arbejder aktivt på at reducere udfordringerne med kundepunktligheden i fjern- og regionaltog, hedder det i beretningen.

/ritzau/