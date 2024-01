Flere sigtes for bedrageri for 500 millioner i spilleforening

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har onsdag anholdt fire personer for bedrageri i en spilleforening.

NSK skriver i en pressemeddelelse, at man mener, at der er tale om bedrageri for mindst en halv milliard kroner.

- En spilleforening kan være ganske lovlig, men i denne sag mistænker vi, at investorerne er blevet ført bag lyset, og der er begået investeringsbedrageri for minimum en halv milliard kroner, udtaler politikommissær Kasper Olander Jensen i pressemeddelelsen.

Konkret mistænker politiet, at investorerne har fået at vide, at deres indskud blev sat på væddemål på blandt andet tennis- og fodboldresultater hos en etableret spiludbyder.

Men ifølge NSK blev der ikke spillet på spilresultater. I stedet mener politiet, at der var tale om et såkaldt ponzi-scheme, hvor investorernes afkast var nye investorers indskud.

Spilleforeningen har opereret igennem en lukket hjemmeside og en app.

NSK skriver i pressemeddelelsen, at de anholdte i sagen omfatter ledende personer i spilleforeningen.

I forbindelse med anholdelserne blev i alt ni adresser på Sjælland ransaget.

Tre af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag ved Retten i Lyngby. Den fjerde blev løsladt efter endt afhøring.

Når de tre skal i grundlovsforhør, vil anklagemyndigheden kræve dem varetægtsfængslet.

NSK skriver også, at anklagemyndigheden vil bede om lukkede døre. Efterkommer retten den anmodning, vil det ikke være muligt at få indblik i de sigtedes forklaringer og politiets beviser i sagen.

