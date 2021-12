Det er potentielt meget farligt at bevæge sig ud på isen, advarer politiet flere steder.

Flere steder træder folk ud på tynd is

Synet af is på søer og vandhuller har fristet borgere flere steder i landet. Både i Nordsjælland og på Fyn advarer politiet mandag om risikoen.

Det fremgår af opslag på Twitter.

- Kommunerne har ikke meldt ud, at isen er tyk nok til, at færden på isen er sikker endnu, og I bedes derfor passe på jer selv og hinanden, lyder det fra vagtchefen i Nordsjællands Politi.

Kollegaen i Fyns Politi oplyser, at folk har været ude på isen i både Ringe, Faaborg og Svendborg.

- Det skal man lade være med - ud over det er ulovligt, er det potentielt meget farligt, advarer Fyns Politi.

Søndag rykkede beredskabet ud til Gentofte Sø, fordi to små børn var kommet ud på isen.

Det lykkedes for det ene barn selv at kravle i sikkerhed, mens det andet fik hjælp til at komme i land, oplyste politiet søndag.

Angiveligt havde de været ude for at kælke og var på den måde endt ude på isen.

/ritzau/