Flere tilbage på job sender salg af makeup i vejret hos Matas

Matas har haft fremgang i salget af makeup og solcreme i foråret og første del af sommeren, hvor restriktionerne gradvist er blevet lempet.

Salget steg med otte procent til 1,02 milliarder kroner i april, maj og juni sammenlignet med året før, hvor salget til gengæld lå lavere end normalt under første bølge af coronasmitte.

Ifølge Matas har der været størst vækst i de lidt dyrere kategorier.

- Salget af makeup blev understøttet af, at danskerne i stor udstrækning vendte tilbage til deres fysiske arbejdspladser, og sociale aktiviteter startede op igen, skriver Matas i regnskabet.

Det højere salg har medvirket til, at overskuddet er steget med 15 procent til 54 millioner kroner. Det viser Matas' regnskab, der er offentliggjort onsdag.

Matas har 265 fysiske butikker på tværs af landet og en række webshops.

Matas opjusterer forventningerne i forbindelse med regnskabet.

Der ventes nu en vækst på 0-3 procent i salget i regnskabsåret 2021/2022, der løber fra april til udgangen af marts næste år.

Tidligere var forventningen, at salget ville ende mellem to procent lavere og to procent højere end året før.

/ritzau/