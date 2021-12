Flere traditionelle julevarer går fri af prisstigninger

Inflationen har taget det højeste spring på et år i mange år. Varer som flæskesteg og marcipan er gået fri.

Mens de generelle, samlede priser - inflationen - ligger en del højere end for et år siden, er flere traditionelle julevarer gået fri.

Blandt andet flæskesteg, kartofler og marcipan faldet i pris. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort fredag.

Omvendt er andre madvarer som and og rødvin, der mange steder finder vej til julebordet, blevet lidt dyrere.

Det betyder ifølge cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri, at middagen til jul koster cirka det samme som sidste år.

Han fortæller, at udviklingen i priserne blandt andet hænger sammen med det, der kaldes udbud og efterspørgsel.

- Vi kan se, at mange produkter - for eksempel mobiler og cykler - har været svære at producere og levere. Derfor er prisen steget.

- Andre er faldet i pris. Der har blandt andet været et stort udbud af svinekød, og derfor er flæskestegen blevet lidt billigere, fortæller han.

