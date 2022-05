Flere veje afspærret i Slagelse efter anmeldelse om knivstik

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterforsker tidligt lørdag morgen en anmeldelse om knivstik i Slagelse.

Det skriver politiet på Twitter.

Vagtchef Joy Haensel bekræfter over for Ritzau, at et knivstikkeri har fundet sted.

Politiet vil dog ikke oplyse, om der er nogen alvorligt tilskadekomne i sagen. Joy Haensel vil heller ikke nærmere ind på, om politiet har anholdt eller sigtet nogen i sagen.

Politiet skriver på Twitter, at det er "massivt til stede" på stedet.

Vagtchefen tilføjer, at politiet agter at komme med flere informationer i sagen lørdag morgen.

Hun siger desuden, at flere veje omkring Sct. Mikkelsgade i det indre Slagelse er afspærret, mens politiet foretager undersøgelser på stedet.

