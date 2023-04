Flextrafik-chauffør frifundet i sag om voldtægt af passager

Vestre Landsret har frifundet en flextrafik-chauffør i en sag om voldtægt af en udviklingshæmmet kvinde.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Den 63-årige chauffør blev i Retten i Horsens i december idømt to et halvt års fængsel i sagen, hvilket nu er omstødt af landsretten.

Der foregik noget seksuelt mellem manden og kvinden i hendes lejlighed efter en taxatur i september 2022, men det var ikke voldtægt, afgør landsretten, som har lagt vægt på den 58-årige kvindes ageren.

- Hun har forklaret, at hun sagde ja til kaffe i lejligheden og ja til at gå ind i soveværelset. Hun vendte sig om i sengen, da han bad om det, og hun svarede ja, da han spurgte, om det var dejligt. Hun sagde ikke stop, sagde retsformanden ifølge Vejle Amts Folkeblad i landsretten torsdag, hvor dommen blev afsagt.

Kvinden har fysisk og psykisk udviklingshæmning og bor på et bosted. Det var ansatte på bostedet, der stoppede besøget efter at have banket på hendes dør og låst sig ind.

Flextrafik-chaufføren har i retten sagt, at det, at han tog imod kvindens invitation til at komme ind i lejligheden, "er uden tvivl det dummeste, jeg nogensinde har gjort". Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Han har siddet varetægtsfængslet siden september, men er med den frifindende dom blevet løsladt.

/ritzau/