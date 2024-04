Flot aktieafkast hos de danske aktiefonde indtil videre i år

Investorer, der har skudt penge i danske aktiefonde, har grund til at glæde sig.

Deres penge er nemlig blevet forrentet ekstraordinært godt indtil videre i år.

Tal fra Finans Danmark viser, at det gennemsnitlige afkast for de danske aktiefonde endte på 9,7 procent i årets første tre måneder.

Det er meget højt, når man sammenligner med, hvad afkastet normalt er.

- Historisk set kan investorer med en diversificeret aktieportefølje typisk forvente et årligt afkast på omkring 5-10 procent.

- Derfor er det fantastisk for investorerne i aktiefonde, at de på tre måneder har opnået et afkast, som man formalt kan forvente for et helt år, siger han.

Det er blandt andet store kursstigninger på amerikanske aktier og en opadgående dollarkurs, der er årsag til de flotte afkast, og så har tech-aktierne fortsat deres himmelflugt fra sidste år.

Fonde med nordamerikanske aktier har forøget indeståendet med 12,6 procent i kvartalet, hvor fonde med danske aktier har givet et afkast på 8,7 procent.

Hen over det seneste år har det gennemsnitlige aktieafkast for danske aktiefonde været på omkring 20 procent og regner man tre år tilbage - så aktienedturen i 2022 regnes med - er tallet 26 procent.

Det svarer med renters rente-effekten til et årligt afkast på omkring 8 procent

