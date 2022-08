Flugtbilist kørte cyklist ned med vilje - bilen fundet

Midt- og Vestsjællands Politi mener at have fundet den bil, hvis fører mandag eftermiddag med fuldt overlæg påkørte en cyklist i Ringsted.

Det skriver politiet på Twitter.

Det var et skænderi i trafikken, der førte til den bevidste påkørsel af cyklisten på Vibevej.

- Bilisten er tæt på at ramme cyklisten, som så gestikulerer mod ham. Det ender med, at bilisten påkører cyklisten med høj hastighed og derefter kører fra stedet, sagde vagtchef Klaus Krogstrup mandag aften.

Den 45-årige cyklist blev bragt til Rigshospitalet, hvor han behandles for blandt andet kraniebrud. Han er tirsdag stadig i kritisk tilstand.

Politiet gav bilisten frist til tirsdag klokken 12.00 til at melde sig. Det gjorde han ikke, og det fik politiet til at offentliggøre billeder af både bilen og bilisten.

Det fik en borger til at henvende sig til politiet og fortælle, at en bil var efterladt i et buskads ved Store Merløse, der ligger nord for Ringsted.

- Den har skader på fronten og er med stor sandsynlighed den bil, vi har ledt efter, lyder det fra politiet på Twitter.

Føreren af bilen er dog stadig på fri fod tidligt tirsdag aften, og politiet arbejder på at identificere ham.

Han beskrives som almindelig af bygning med brun hud, sort hår og iført sort T-shirt.

/ritzau/