Flydende grænse mellem job og fritid giver ringere arbejdsglæde

Det sætter spor i arbejdsglæden, når man ventes at være tilgængelig uden for arbejdstid, viser undersøgelse.

Når man oplever at skulle stå til rådighed i døgndrift, falder trivslen og arbejdsglæden.

Sådan lyder det i en medlemsundersøgelse fra fagforeningen Djøf.

Her svarer knap fire ud af ti, at det på deres arbejdsplads forventes, at man står til rådighed uden for normal arbejdstid.

- Undersøgelsen her viser netop, at der er brug for et øget fokus på aftaler om tilgængelighed, da Djøf-medlemmer, der på deres arbejdsplads har tydelige aftaler om tilgængelighed, oplever større jobtilfredshed, siger Djøfs formand, Sara Vergo, i en skriftlig kommentar.

- Omvendt er det overvældende mange af de medlemmer, der står meget til rådighed, der beretter om, at det går ud over trivslen, siger hun videre.

Djøf-medlemmerne i undersøgelsen er generelt tilfredse med deres job. Godt otte ud af ti svarer, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejde.

Men jobtilfredsheden er lavere blandt de medlemmer, der har svært ved at sætte grænser mellem arbejde og fritid.

Lige over hver femte svarer, at de har svært ved at sætte grænser for, hvornår de er på arbejde, og hvornår de har fri.

Jobtilfredsheden er også lavere blandt dem, der oplever at skulle være tilgængelige uden for deres normale arbejdstid end hos dem, der ikke skal.

Blandt dem, der slet ikke forventes at skulle stå til rådighed uden for normal arbejdstid, er 86 procent tilfreds eller meget tilfreds med jobbet.

Hos dem, der i meget høj grad forventes at stå til rådighed er tallet på 77 procent, viser undersøgelsen.

Ifølge Sara Vergo viser den, at der er behov for handling.

- Derfor imødeser Djøf med spænding arbejdet i den europæiske fagbevægelse og de igangværende forhandlinger med de europæiske arbejdsgivere om en rettighed til at logge-af i et europæisk direktiv.

- Vi ser gerne, at man fra politisk side vælger at implementere en sådan forhåbentlig kommende rettighed i den danske arbejdsmiljølovgivning, for eksempel i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, siger hun.

Ifølge Djøf-formanden vil det betyde, at alle arbejdspladser skal sikre, at man har ret til at være offline som en del af "et sundt og sikkert arbejdsmiljø".

I alt 4829 medlemmer har svaret på undersøgelsen, og data er indsamlet i perioden 5. til 27. september 2022.

