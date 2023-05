Flykonflikt har kostet lufthavn et tocifret millionbeløb

Flyveledere er en mangelvare i Danmark. Det har betydet massive forsinkelser den seneste tid i Københavns Lufthavn og en buldrende konflikt mellem flyvelederparter i lufthavnen.

Indtil videre har det kostet et tocifret millionbeløb for Københavns Lufthavn.

Det oplyser lufthavnens pressechef Lise Agerley Kürstein i en skriftlig kommentar.

- Selv om det er flyselskaberne, der lider størst tab i forbindelse med krisen i Naviair, er Københavns Lufthavn også stærkt påvirket af situationen, skriver hun.

Ifølge hende går de ekstra omkostninger til lufthavnens planlægning og til at hjælpe passagererne ved aflysninger og forsinkelser, der kræver flere medarbejdere på arbejde.

SAS har endnu ikke en opgørelse over, hvad flyvelederkonflikten har kostet luftfartsselskabet. Men det har haft store økonomiske konsekvenser.

- Det er luftfartsselskaberne, der rammes hårdest økonomisk. Så det er klart, det har store økonomiske konsekvenser for os, siger SAS pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji.

Konflikten i Københavns Lufthavn har også fået luftfartsselskabet Norwegian til at se andre veje.

12. maj lød det, at selskabet kiggede på at afvikle sine flyafgange fra andre steder end Københavns Lufthavn.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter der igen er kommet godt gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.

Det har resulteret i en konflikt mellem flyveledernes fagforening, Datca, og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinket mere end et kvarter.

60.000 passagerer fik samme måned aflyst deres fly.

Tirsdag fremlagde selskabet, der ejer både Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn sit kvartalsregnskab. Selskabet tabte 46 millioner kroner efter skat i første kvartal.

/ritzau/