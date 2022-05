Flypassagerer afsløret med 3,7 millioner i kufferter

Ikke alle bruger banker til at overføre penge. Det viste sig søndag eftermiddag i Københavns Lufthavn, da myndighederne besluttede sig for at åbne to kufferter.

De viste sig at indeholde kontanter i forskellig valutaer, som omregnet løber op i 3,7 millioner kroner.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør i Københavns Byret mandag, hvor en kvinde og en mand er blevet sigtet i sagen.

De to havde tjekket kufferterne ind på deres rejse til Istanbul i Tyrkiet, men de kom aldrig i luften.

Pengene stammer fra lovovertrædelser, og de to ville bringe udbyttet i sikkerhed, hævder politiet, der har rejst sigtelse om hvidvask.

Kvinden, der er 39 år, og den 18-årige mand nægter at have overtrådt straffeloven.

Hvad de har forklaret om de mange kontanter i bagagen, vides ikke. Retsmødet er foregået bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Dommeren har vurderet, at mistanken er begrundet, og begge er blevet varetægtsfængslet i 24 dage.

/ritzau/