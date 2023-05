Flytrafik i hele landet ramt på grund af konflikt i Københavns Lufthavn

Flyvelederkonflikten i Københavns Lufthavn skaber problemer også for andre danske lufthavne.

Flere lufthavne beretter om forsinkelser på grund af konflikten.

- Det har påvirket os stort set hver dag, siger Jakob Kronborg, daglig leder i Midtjyllands Lufthavn.

Ud af alle lufthavnens 142 afgange de seneste fire uger har 49 fly været forsinket på grund af manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn, oplyser Jakob Kronborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsinkelserne har været på alt fra et par minutter til næsten to timer.

Han håber på, at der snart findes en løsning. Især fordi det har stor betydning for lufthavnens gæster, der primært er forretningsfolk, som tager flyet for at spare tid, siger han.

Det er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Sønderborg Lufthavn har fem afgange til København dagligt. Også her rammer forsinkelserne fra konflikten.

- Det svinger, som vinden blæser. En dag er det syv minutter. Næste dag kan det være to timer, siger administrerende direktør i lufthavnen, Christian Berg.

Sønderborg Lufthavn har ikke flyveledere, men i stedet AFIS-operatører. De leverer de informationer, som en pilot skal bruge for at udføre sin flyvning sikkert og effektivt.

Men dem har lufthavnen ikke nok af. Christian Berg siger, at de er normeret til fem, men mangler to.

Forsinkelserne, der kommer på baggrund af konflikten i København, lægger dermed yderligere pres på Sønderborg Lufthavn, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Forsinkelser ind og ud skaber lange vagter, siger han om de operatører, der er på arbejde.

Også Aalborg Lufthavn er ramt af forsinkelser.

- Det er klart, at i og med vi har 16 daglige afgange til København, har vores afgange været påvirket, siger Martin Svendsen, salgs- og marketingdirektør i lufthavnen.

Fra 1. april til 16. maj har Bornholms Lufthavn registreret 69 fly med forsinkelser på grund af flyvelederproblematikken, skriver kommunikationsmedarbejder i Trafikstyrelsen Jeppe Ørum.

Det har i alt været 2032 minutters ventetid.

Aarhus Lufthavn oplyser, at den ikke har været voldsomt påvirket. Lufthavnens indenrigsrute til København har dog oplevet forsinkelser af cirka 30 minutters varighed.

- Det er selvfølgelig stadig beklageligt over for vores passagerer, især hvis de har en videre forbindelse, de skal nå i København, skriver Tina Baungaard Jensen, kommunikationschef i lufthavnen.

/ritzau/