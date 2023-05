Flyveledere forventer intet nyt fra nyt møde mandag

Flyvelederkonflikten mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyveledernes fagforbund, Datca, er stadig i fuld flor.

Søndag aften bekræfter Naviair til Ritzau, at de har indkaldt Datca til et nyt forhandlingsmøde mandag.

Esben Jean-Pierre Blum siger, at Datca selvfølgelig møder op til mødet men ikke forventer, at der vil komme noget reelt ud af det.

- Jeg håber selvfølgelig på at blive overrasket, men jeg har ikke de store forventninger.

- Vi tager med, fordi vi er interesserede i at løse det her, så vi stiller op til nærmest hvad som helst, siger han.

Den seneste tid har Københavns Lufthavn været præget af massive forsinkelser. Det skyldes mangel på flyveledere hos Naviair. Manglen på flyveledere har ført til konflikt mellem Naviair og Datca.

Det skyldes blandt andet, at Naviair ønsker, at flyvelederne skal tage ekstravagter. Samtidig mener flyvelederne, at ekstravagter har fået et for stort omfang.

Naviair meddelte tirsdag, at selskabet flytter fire flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn hen over sommeren for at mindske forsinkelserne.

Esben Jean-Pierre Blum kalder det for en "lappeløsning", som ikke vil forhindre flyveledere i at gå på pension og sige deres job op.

Det er en del af den feedback, Datca vil give Naviair mandag til mødet, siger han.

I april måned var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.

