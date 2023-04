Flyveledermangel risikerer at give forsinkelser også til sommer

Problemerne med flyvelederbemandingen i Københavns Lufthavn kan fortsætte et godt stykke tid endnu - og også give forsinkelser for rejsende til sommer.

For selv om der arbejdes på løsninger, er vejen til normal bemanding lang.

Sådan lyder det fra Thorsten Elkjær, som er trafikdirektør i selskabet Naviair, der varetager trafikstyring af luftfart i Danmark.

Tirsdag oplyste lufthavnen, at 589 flyafgange og 74.868 flypassagerer siden fredag havde været ramt af forsinkelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

83 afgange blev aflyst.

Det kan ikke afvises, at problemerne fortsætter.

- På nuværende tidspunkt må vi betegne det sådan, at der er en risiko for, at der periodevist vil være forsinkelser hen over sommeren, siger Thorsten Elkjær.

- Men jeg vil samtidig sige, at vi gør alt i vores magt for at finde de løsninger, der skal til for at begrænse det - og allerhelst sørge for, at der slet ikke kommer forsinkelser hen over sommeren.

I indflyvningskontrollen i lufthavnen ligger bemandingen omkring ti procent under det ønskede niveau, oplyser Naviair.

Derfor ønsker Naviair blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Men flyvelederne mener, at ekstravagterne har fået for stort omfang. De udtaler, at de har dækket over 1500 ekstravagter det seneste år.

Senest har Naviair sagt til Berlingske, at flyvelederne vil blive pålagt ekstraarbejde.

Ifølge Naviair er der planlagt møder torsdag og fredag, som skal bringe parterne nærmere en løsning. Fredag skal der forhandles uden bagkant

Artiklen fortsætter under annoncen

Berlingske beskrev tirsdag et ønske om en markant lønstigning fra flyvelederne.

Flyveledernes fagforening, Datca, mener, at de oplysninger er et læk og udgør et "tillidsbrud", og at forhandlingerne nu ser "svære ud".

- Vi har ikke stillet nogen krav. Heller ikke når det kommer til løn. Vi er kommet med en række forslag, som vi mener kan tiltrække og fastholde flyveledere, siger formand for Datca Esben Jean-Pierre Blum.

Han ærgrer sig over at ting, "som skulle drøftes i et fortroligt forhandlingsrum", nu er offentligt tilgængelige.

- Det er et alvorligt tillidsbrud. Derfor synes jeg, at forhandlingerne ser svære ud. Men vi stiller os til rådighed, og vi vil meget gerne løse den her situation inden sommer, siger Datca-formanden.

Forsinkelserne havde i perioden fra fredag til mandag berørt minimum 37 procent af afgangene hver dag.

Naviair oplyser, at der formentlig vil gå halvandet til to år, før der er normal bemanding. Her skal der blandt andet uddannes flere flyveledere.

/ritzau/