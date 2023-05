Flyvelederselskab risikerer erstatningskrav med ny sommerplan

Selskabet Naviair risikerer at blive sagsøgt, hvis det vælger at flytte flyveledere fra Roskilde til København i forsøget på at undgå fortsatte forsinkelser i sommerperioden.

Det skriver Berlingske.

Bag advarslen om et erstatningskrav står Jens Kristian Frost, der er direktør og medejer af Skandinaviens største pilotuddannelse.

Uddannelsen ligger nemlig i Roskilde Lufthavn.

Flytningen af flyveledere kan komme til at koste eleverne på den selvbetalte uddannelse et større beløb, vurderer han.

- Vi kommer til at søge om erstatning for os selv og vores elever, siger han til avisen.

Reaktionen kommer, efter at Naviair, der styrer flytrafikken i Københavns Lufthavn, tirsdag fremlagde en plan om at flytte flyveledere fra Roskilde til København.

Planen fra Naviair indebærer, at kapaciteten i Roskilde Lufthavn vil være nedsat i den periode, hvor flyveledere flyttes.

Thomas Elkjær, der er trafikdirektør hos Naviair, beklager over for de parter, der bliver ramt.

Over for Berlingske vurderer han, at mellem 60 og 80 procent af skolens normale antal flyvninger vil kunne blive gennemført i sommerperioden.

Naviair møder imidlertid også skepsis fra Københavns Lufthavn, der tvivler på, at planen vil have den ønske effekt på sommertrafikken i landets største lufthavn.

Sammenlagt var omkring en million passagerer påvirket af forsinkelser på mere end et kvarter i april på grund af flyveledermangel.

Siden er mange tusinde også blevet ramt i maj.

I øjeblikket pågår en strid mellem Naviair og flyvelederne, der handler om løn og arbejdsvilkår.

Under coronakrisen valgte selskabet at give fratrædelsesordninger til omkring 46 flyveledere, mens flytrafikken kørte på lavt blus. Det skriver Berlingske.

Nu mangler selskabet cirka ti procent af de flyveledere, der skal til for at dække vagtplanen.

Derfor ønsker selskabet, at medarbejderne tager ekstravagter, indtil der er uddannet flere flyveledere.

Flyvelederne mener derimod, at ekstravagterne har fået for stort et omfang, og at det er i strid med overenskomsten.

De seneste uger har Naviair forhandlet med Datca, der er flyveledernes fagforbund.

Men ifølge Berlingskes oplysninger er forhandlingerne brudt helt sammen.

I mellemtiden er DI Transport, SAS, Norwegian, DAT og lufthavnene i København, Aalborg og Billund gået sammen om en opfordring til politisk indblanding.

Det samme har Ryanair gjort.

Men transportminister Thomas Danielsen (V) afviser at blande sig i konflikten. Han mener, at det er op til arbejdsmarkedets parter at løse den.

