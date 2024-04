Fodboldfan frifundet i sag om stormløb på stadion

Det var en større gruppe af fodboldfans, der 4. august forrige år løb mod en indgang på Brøndby Stadion i forbindelse med en kamp mellem Brøndby IF og FC Basel.

Og en 27-årig mand var ganske vist på stedet, men han var ikke en del af stormløbet.

Derfor er han blevet frifundet for en anklage om grov forstyrrelse af den offentlige orden. Det har Retten i Glostrup torsdag afgjort.

Stormløbet fandt sted, første gang der var indført en skærpet strafzone i forbindelse med en fodboldkamp. Klokken var cirka 19, da en gruppe fans pressede sig frem mod den ene indgang og skubbede til vagterne, så den ene væltede.

Dermed tiltvang gruppen sig adgang til stadion. Ifølge anklagemyndigheden var flere af gerningsmændene iført masker, hætter eller lignende hel eller delvis ansigtstildækkelse.

Dommen er den første på den københavnske vestegn omhandlende en skærpet strafzone til en fodboldkamp. Og den endte altså med en frifindelse.

Ifølge anklager Mathias Johannsen lagde byretten i sin afgørelse vægt på, at det ikke var bevist, at den 27-årige havde tilsluttet sig stormløbet.

- Hans rolle individuelt var ikke nok til at sige, at han var en del af stormløbet, siger anklageren om rettens vurdering.

Yderligere to mænd er tiltalt i forbindelse med stormløbet, og den ene af dem skal for retten i den kommende uge. Selv om torsdagens sag er endt med en frifindelse, får det ifølge Mathias Johannsen ikke som udgangspunkt betydning for de næste sager.

- I udgangspunktet har det ingen betydning, fordi retten foretager den individuelle vurdering. Så tiltalen mod de to andre står stadig ved magt, siger han.

Adspurgt om, hvorvidt anklagemyndigheden ønsker at anke den frifindende dom, lyder det:

- Vi skal nærlæse dommen, og så skal vi tage den derfra.

Bliver man dømt for kriminalitet begået inden for en skærpet strafzone, kan straffen fordobles. Det er forbrydelser som vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden, som er omfattet af reglerne om skærpede strafzoner.

Inden opgøret mellem Brøndby IF og FC Basel fortalte politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi, at der til kampen ville komme såkaldte "risikofans" fra både ude- og hjemmehold.

Og efter politiets vurdering ville der være risiko for ballade. Derfor blev zonen indført på stadion og et område rundt om afgrænset af Park Allé, Motorring 3, Holbækmotorvejen, Bygaden, Præstegårdsvej, Seminarievej og Park Allé.'

Brøndby vandt kampen 1-0.

/ritzau/