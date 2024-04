Fodboldfans kaster sten mod politiet efter Brøndbys sejr over FCK

En gruppe personer har efter mandagens fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC København kastet sten mod politiet på Svanemøllen Station på Østerbro i København.

Det oplyser Lasse Michelsen, som er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi.

- Nogle betjente er blevet ramt af noget stenkast ved Svanemøllen Station. Betjentene har det efter omstændighederne fint.

Lasse Michelsen fortæller, at politiet efterforsker sagen - blandt andet ved at kigge på overvågningskameraer.

Hændelsen fandt sted cirka klokken 17.30. Det er uklart, hvor mange personer der var med til at kaste med sten.

- Vi er stadig i området, og der er ro på igen, lyder det fra Lasse Michelsen, der ikke vil oplyse, om gruppen bestod af Brøndby-tilhængere eller FCK-tilhængere.

Ifølge TV2 Kosmopol viser billeder fra Svanemøllen Station, at det var Brøndbyfans, der stod bag stenkastningen.

Man kan blandt andet se på billederne, at fansene hopper ned på skinnerne for at samle sten, som de kan kaste efter politiet, skriver mediet.

/ritzau/