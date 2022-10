Fodboldspiller bliver løsladt i sag om overgreb

Efter knap en måned bag tremmer kan en professionel fodboldspiller forlade arresten i Vestre Fængsel.

Her har han siddet varetægtsfængslet siden 10. september i en sag om overgreb, men fredag har en dommer ved Østre Landsret fulgt sin kollega i byretten og løsladt atleten.

Det bekræfter anklager i sagen Emil Gregersen.

Allerede tirsdag besluttede en dommer ved Københavns Byret, at manden skulle løslades. Den kendelse blev dog kæret af anklageren, og da det skete med såkaldt opsættende virkning, kom spilleren ikke på fri fod.

I stedet skulle en dommer ved Østre Landsret have sagen forbi sit bord.

Fodboldspilleren, der spiller i en dansk klub, blev 10. september varetægtsfængslet, og fængslingen blev 20. september forlænget med endnu ti dage.

Han er sigtet for det, der i straffeloven kaldes voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. I det konkrete tilfælde er der tale om, at atleten ifølge anklagemyndigheden skulle have tvunget en person til at give ham oralsex.

Det skulle være sket på et værelse på Hotel Imperial i København i april.

Flere gange sagde den forurettede ifølge anklagemyndigheden stop og forsøgte i øvrigt at gøre modstand.

Derudover er fodboldspilleren sigtet for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, hvor han ifølge anklagemyndigheden kyssede to personer, der ikke ville have det. Det skulle være sket i juli og august.

Fodboldspilleren har nægtet sig skyldig.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke muligt at komme nærmere ind på, hvem den pågældende spiller er, eller hvilken klub han er en del af.

Ritzau har været i kontakt med spillerens klub, der ikke ønsker at fortælle, hvordan klubben forholder sig til spilleren.

/ritzau/