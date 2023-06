Fodboldspiller idømmes et års fængsel for overgreb

En professionel fodboldspiller er kendt skyldig i krænkelser, seksuelt overgreb og voldtægtsforsøg.

Det har en uenig domsmandsret afgjort i Københavns Byret fredag eftermiddag.

Det koster manden et års fængsel.

Han er tydeligt berørt, da dommen bliver læst op og bliver hurtigt enig med sin forsvarer om at anke dommen på stedet.

Sagen trækker tråde helt tilbage til april sidste år, hvor overgrebet og voldtægtsforsøget fandt sted på et hotelværelse i København.

Under sagen er det kommet frem, at fodboldspilleren kom i kontakt med unge kvinder via det sociale medie Instagram.

Det skete jævnligt, at ”fans” kontaktede ham, har han fortalt. Sjældent fik de svar.

Korrespondancerne mellem ham og en af de tre kvinder i anklageskriftet udviklede sig til at have en mere flirtende karakter. Siden blev de enige om at mødes personligt.

Inden invitationen havde han tilbudt hende en af hans personlige fodboldtrøjer. Det har han også gjort i andre tilfælde.

De mødtes første gang i baren på Hotel Imperial, hvor han havde lejet et værelse. Her tog han hende med op samme dag.

Ifølge fodboldspilleren sagde den unge kvinde aldrig ”nej” til hans seksuelle tilnærmelser på hotelværelset, men det har domsmandsret altså ikke været helt enig i.

Han bestrider ikke at have befølt kvinden på brysterne, eller at han har forsøgt at have samleje med hende. Men han har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagerne.

En del af bevisførelsen har taget udgangspunkt i en samtale på det sociale medie Snapchat, som fandt sted kort efter deres mødes.

I beskederne anklagede kvinden ham for voldtægt og for, at han på trods af ”10.000 afvisninger” fortsatte tilnærmelserne.

Fodboldspilleren er også fundet skyldig i krænkelser af to andre kvinder.

Under sagen har han været beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke har været muligt at komme nærmere ind på, hvem han er, og hvilken klub han har været tilknyttet.

Det vil fortsat ikke være muligt at komme nærmere ind på hans identitet.

Det skyldes, at dommeren har forlænget navneforbuddet, indtil landsretten har afgjort ankesagen.

