Fodboldspiller skal forblive fængslet i sag om voldtægt

Den professionelle fodboldspiller har tidligere nægtet sig skyldig i anklagerne. Fængsling forlænges to uger.

En professionel fodboldspiller skal fortsat sidde fængslet i en sag om voldtægt.

Det har en dommer ved Københavns Byret tirsdag afgjort. Det fortæller anklager Emil Gregersen.

Varetægtsfængslingen er blevet forlænget med to uger - til tirsdag den 4. oktober.

Den professionelle fodboldspiller er blandt andet sigtet for voldtægt på et værelse på Hotel Imperial i København i april.

Der er ifølge sigtelsen tale om andet seksuelt forhold end samleje, og det dækker i dette tilfælde over, at den forurettede angiveligt blev tvunget til at give den sigtede oralsex.

Flere gange sagde den forurettede ifølge anklagemyndigheden stop og forsøgte i øvrigt at gøre modstand.

Desuden mener politiet, at manden i juli og i august har krænket to kvinders blufærdighed. I begge tilfælde var der tale om uønskede kys.

Den professionelle fodboldspiller nægtede sig skyldig ved grundlovsforhøret tidligere på måneden. Han har ikke udtalt sig i forbindelse med tirsdagens retsmøde.

Der er blevet nedlagt et navneforbud i sagen, hvilket gør, at spillerens identitet ikke kan beskrives nærmere. Der er også navneforbud for sagens forurettede.

/ritzau/