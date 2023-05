Fodboldtrøje tvunget af 16-årig - nu er to mænd dømt

Efter en superligakamp mellem AGF og AaB i september blev en 16-årig dreng antastet af en gruppe mænd, som tvang ham til at udlever sin AaB-fantrøje. Nu er to af mændene blevet dømt.

Retten i Aarhus har mandag idømt en 24-årig mand tre måneders ubetinget fængsel for episoden, som fandt sted på Frederiks Allé i Aarhus 17. september i fjor.

En 22-årig mand er idømt 60 dages fængsel. Men kun de 40 skal afsones, da resten af dommen er gjort betinget. En 26-årig mand var også tiltalt i sagen, men han blev frifundet.

Anklagerfuldmægtig Sara Hyltoft fra Østjyllands Politi førte sagen på vegne af anklagemyndigheden, som havde rejst tiltale mod de tre mænd efter straffelovens bestemmelse om røveri.

- Anklagemyndigheden valgte efter bevisførelsen i retten at påstå dem dømt efter straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang. Det var ikke vores opfattelse, at de havde haft motiv om berigelse, men at det i stedet drejede sig om hån og ydmygelse, lyder det fra anklageren.

Anklagemyndigheden havde i anklageskriftet taget højde for, at det i stedet for en røveridom kunne komme på tale med en dom for ulovlig tvang. Der var således rejst en subsidiær tiltale for overtrædelse af den paragraf.

Ulovlig tvang anses som en langt mindre strafværdig forbrydelse end røveri. Den maksimale straf for ulovlig tvang er to års fængsel, mens maksimumstraffen for et almindeligt røveri er seks års fængsel.

Den 16-årige AaB-fan blev truet med tæsk, hvis ikke han udleverede trøjen. En kammerat til den 16-årige ville filme optrinet med sin telefon, men den 24-årige slog telefonen ud af hånden på ham og tvang ham til at slette optagelsen.

Den 24-årige var desuden tiltalt for at have sagt til kammeraten, at han ville blive tæsket til blods, hvis han filmede episoden. Men den del af anklagen fandt retten ikke bevist, og han blev frifundet.

Sara Hyltoft siger, at hun skal nærlæse rettens præmisser, og herefter forventer hun at indstille sagen til statsadvokaten med henblik på at anke den til Vestre Landsret.

Den 22-årige havde på forhånd erkendt sig skyldig i ulovlig tvang, mens den 24-årige havde nægtet sig skyldig.

